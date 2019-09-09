Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" sona erdi.

Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde 300'e yakın satış stantlarının yanında, Çubuk Ziraat Odası da ilçede üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak tüketiciyi bilgilendirdi. Ayrıca festival süresince oluşturulan köylü pazarında ilçedeki üreticiler, sebzeden meyveye ve bakliyata kadar tüm ürünlerini aracısız satışa sunma imkanı buldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, binlerce kişiyi festival süresince ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

4 gün süren festivalin dolu dolu geçtiğini aktaran Demirbaş, emek ve katkı sunan, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Demirbaş, "Festivalimiz çok verimli ve güzel geçti. İnşallah önümüzdeki yıl da bu güzellikleri artırarak devam ettireceğiz." dedi.

5 ton sebze ve meyve ikram edildi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, yaptığı açıklamada, festival sürecince yaklaşık 5 ton sebze ve meyve ikram ettiklerini belirterek, çiftinin ürettiği ürünleri aracı olmadan vatandaşın hizmetine sundukları için üreticinin de tüketicinin de kazançlı olarak festivalden ayrıldığını kaydetti.

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Gülle, "Hem üretici hem de tüketici karlı çıktı." dedi.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık da, festivale katkı veren, düzenleyen ve ziyaret eden herkese teşekkür etti.

Festivalde bir taraftan tanıtım yaptıklarını bir taraftan da satış yaptıklarını vurgulayan Işık, "Satışlardan memnunuz. İnşallah bir sonraki seneye bu konudaki eksikliklerimizi gidererek festivale hazırlanırız." ifadelerini kullandı.