Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda milli tenisçiye ödül

19. Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Pemra Özgen, ikincilik kupasını aldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, ana sponsurluğunu QNB Finansbank'ın yaptığı 19. Uluslararası Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nın finali dün İstanbul TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Finalde, 33 yaşındaki milli tenisçi Pemra Özgen, Rus raket Kamilla Rakhimova ile karşılaştı ve maç 6-3, 5-7, 6-3'lük setlerle tamamlandı. Turnuvada milli tenisçi Pemra Özgen ikincilik kupasını alırken, Rus raket Kamilla Rakhimova turnuvada şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kadınlar dünya sıralamasında 222'nci sırada olan Pemra Özgen, "Türkiye bir numarası" unvanını da elinde tutuyor.

20-26 Ekim'de gerçekleşen turnuvada, toplam 49 oyuncu kıyasıya mücadele etti.