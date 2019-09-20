Son Dakika Haberleri: Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru
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Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru

33 dakika önce

Hakkari'de 22 Eylül'de düzenlencek Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru, System.String[]

Hakkari'de 22 Eylül'de düzenlencek Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) organize edilen ve yurt dışından da bisiklet tutkunlarının yer alacağı yarışlar, pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Büyük kadınlar ve büyük erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışlar için son hazırlıklar yapılıyor.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, yarışların yapılacağı Merzan Mahallesi'nde 4 kilometrelik parkur oluşturuldu.

"Dünyanın dört bir yanından sporcu gelecek"

Parkurdaki çalışmaları inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Eylül'de kentte uluslararası dağ bisikleti yarışları yapılacağını hatırlattı.

Yarışların iki kategoride düzenleneceğini ifade eden Güldal, "Dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular var. Şu an 50'ye yakın başvuru var. Yarın saat 5'e kadar başvurular devam edecek. Hakkari'de ilk defa böyle bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecanı halkımızla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporcular gelmeye başladı

Kentin yıllarca farklı konularla gündeme geldiğine işaret eden Güldal, artık sportif faaliyetlerle gündemde kalmak istediklerini belirtti.

Hakkari'nin Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu aktaran Güldal, şöyle konuştu:

"Dışarıya maalesef öyle yansımıyor. Biz istiyoruz ki insanlar gelip Hakkari'yi, bu güzel etkinlikleri görsünler. Sporcular sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladılar. Kazakistan'dan gelen 7 kişilik kafile var. Bugün akşama doğru başka kafileler de gelecek. Sporcuların konaklayabilecekleri yerlerle ilgili de çalışmalarımızı yaptık."

Parkur oluşturmak için iki gündür çalışma yürüttüklerini dile getiren Güldal, "4 kilometrelik parkurumuz var. Parkurun son aşamasına geldik ve büyük bölümü patikadan oluşuyor. 600 metrelik kısımda asfalt kullanılacak. Bu geçişlerin yüzde 90'ını hazırladık. Sporcular yarın burada parkur tanıma turu atacaklar. Parkur, en az 7-8 defa dönülecek." ifadelerini kullandı.

Reşit Güldal, desteklerinden dolayı Valiliğe, İl Özel İdaresine, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlara teşekkür etti.

Hakkari, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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