Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak

7 saat önce

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak.

Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak, System.String[]

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes'te yapılacak. 8-9 Şubat tarihinde Erciyes Hacılar Kapı tesislerinde yapılacak yarışmada 44 sporcu mücadele verecek.


8 - 9 Şubat tarihinde Hacılar Kapı tesislerinde yapılacak olan Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, yarışmaya Kayseri'den ve il dışından toplam 44 sporcunun katılacağını söyledi. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:


"3 kategoride erkek ve bayan yarışmacılara toplu başlangıç verilerek başlatılacak olan yarışma iniş ve çıkıştan ibaret 10 kilometre uzunluğunda ki bir parkurda düzenlenecek. Yarışma suni fok derilerinin kayakların altına yerleştirilmesi ile yapılan bin 200 metrelik yükselti farkı mesafesini içeren bir dağ tırmanışı ile dağın zirvesinden itibaren kayakla yapılacak inişten oluşuyor. 9 Şubat Pazar günü saat 10.30'da başlayacak olan yarışlar Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'ndan bir hakem ve teknik denetçi tarafından izlenecek. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından saat 14.00'da madalya töreni yapılacak. Yarışma, olumlu bir değerlendirme sonucunda sonraki yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası yapılacak yer olarak tescil edilecek. Yarışmanın düzenlenmesinde bizlere destek olan Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'na, Türkiye Dağcılık Federasyonu'na, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Erciyes A.Ş.'ye ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü'ne teşekkür ediyor, yarışmaya katılacak sporculara başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kayseri, Hacılar, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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