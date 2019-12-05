Şırnak'ta Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda stant kuran dernek gönüllüleri, derneğin yıl boyunca yaptığı faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Derneğin Şırnak temsilcisi Fehime Demir, etkinlikte yaptığı açıklamada, her yıl 5 Aralık'ta kutlanan "Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gönüllülerden Turgut Tatar ise amaçlarının çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Nice gönüller fethettiklerini ve nice gönüller fethetmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tatar, proje kapsamında mezarlık, sevgi evleri, köy okulları, resmi kurumlar ve hasta ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Gönüllüler daha sonra kent merkezindeki mezarlıkların temizliğini yaptı ve sevgi evini ziyaret etti ardından kuşlar için hazırlanan kaplara yem koyarak ağaçlara astı.