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Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

6 saat önce

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı Adana Gençlik Merkezi üyelerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun'un konuşması Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Filiz Karataş'ın konuşması...

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Adana Gençlik Merkezi üyelerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş

Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun'un konuşması

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi Filiz Karataş'ın konuşması

Atölye çalışmalarından görüntüler

- Adana

Adana'da, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek gönüllüleriyle Adana Gençlik Merkezi üyeleri, pankart açarak slogan eşliğinde yürüdü.

Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun, Atatürk Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmayı planladıklarını belirtti.

Gönüllülük kavramının Türk milletinin genetik kodlarında zaten olduğuna dikkati çeken Tosun, evrensel değerler içinde de önemli yer tutan bu davranışın yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

Derneğin il temsilcisi Filiz Karataş da gönüllülük faaliyetlerini bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından stantlarda çocuklara dağıtılmak üzere katılımcılar tarafından kitap ayracı ve bileklik yapıldı, ziyaretçilere gönüllülük hakkında motive edici sözlerin yazılı olduğu notlar sunuldu.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden gönüllülük çağrısı

Mehmet Tosun, Karataş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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