Uluslararası Damla Gönüllüleri "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti - Son Dakika
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Uluslararası Damla Gönüllüleri "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Uluslararası Damla Gönüllüleri

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinin her yıl düzenlediği Damla Ekspresi kapsamında gönüllüler ve gönüllülerin anneleri, HDP İl Başkanlığı önünde evlatları kavuşmak için 150 gündür nöbet tutan aileleri ziyaret etti.

20 ilden 18 anne ve 22 gönüllü gencin ziyaretinde anneler ve gönüllüler gözyaşlarına hakim olamadı.

Gönüllüler beraberlerinde getirdikleri yiyecekleri annelere ikram etti.

"Bu illeti bu beraberlikle yok edeceğiz"

Gönüllülerden Şevval Ceyhan yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

"Olabildiğince metanetli kalmaya çalışıyoruz. Annelerimizde gördüğümüz o güçlülüğü, metaneti biz de yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Onlardan güç aldık. Burada çok güçlü bir millete sahip olduğumuzun farkına vardım. Başımızdaki bu illeti bu güçlülükle atacağımızdan eminim. Burada nasıl üzüntülerini paylaştı isek inşallah sevinçlerini de onlarla birlikte paylaşacağız. Hep beraberiz, birlikteyiz. Bu illeti beraberlikle yok edeceğiz."

"Dik duruşu gösterdikleri için sonsuz gurur duyuyoruz"

Gönüllü İlknur Barut da duygularını anlatacak kelime bulamadığını ifade ederek, "Her zaman için yanlarındayız onlara destek olmak için geldik. Böyle bir hareketi başlattıkları ve dik duruş gösterdikleri için gurur duyuyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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