Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu başladı.

Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğiyle gerçekleşen sempozyumun açılışına, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bağcı, Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak ile sanatçılar katıldı.

Belediye Başkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, 1993 yılından beri devam eden, Türkiye'nin en uzun soluklu sempozyumlarından biri olan Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'nun devam etmesi için çalıştıklarını, oluşturulan eserlerin ilçede sergileneceğini aktardı.

Prof. Dr. Fığlalı ise sempozyumun uzun soluklu olmasının mutluluk verdiğini belirterek, destekleyerek sürdürülebilir hale getirdikleri için Gölcük Belediyesine teşekkür etti.

Türk heykeltıraşların yanı sıra Bulgaristan ve İran'dan sanatçıların katıldığı sempozyum, Çınarlık Meydanı'nda 6 Ağustos'a kadar devam edecek.