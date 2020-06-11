Uluslararası demir yolu sektörü 2-4 Aralık'ta Eskişehir'de buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Modern Fuarcılık tarafından 2-4 Aralık'ta Eskişehir'de düzenlenecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", uluslararası demir yolu sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 14-16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-4 Aralık'a ertelenen fuara pek çok firma katılacak.

Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni normal sürecin başlamasıyla birlikte, demir yolu ağı ile toplu taşıma için yeni ihtiyaçların doğduğunu kaydetti.

Söz konusu alanda yaşanan teknolojik yeniliklerin ve devam eden yatırım ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Rail Industry Show'un yeni iş bağlantıları açısından çok önemli bir fırsat olacağını belirten Revah, "Organizatör Modern Fuarcılık AŞ, iş sağlığı ve güvenliği açısından, devletimizin belirlediği her türlü önlemi almakla yasal olarak yükümlüdür ve gereğini mutlaka yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.