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Uluslararası demir yolu sektörü Eskişehir'de buluşacak

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Modern Fuarcılık tarafından 14-16 Nisan 2020'de Eskişehir'de düzenlenecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", uluslararası demir yolu sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

Uluslararası demir yolu sektörü Eskişehir'de buluşacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Modern Fuarcılık tarafından 14-16 Nisan 2020'de Eskişehir'de düzenlenecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", uluslararası demir yolu sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara 100 yerli ve yabancı firma katılacak.

TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Eskişehir Sanayi Odasının da desteklediği fuarın, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulması, mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için de zemin oluşturması planlanıyor.

Türkiye'den ve 15 ülkeden demir yolu taşımacılığında faaliyet gösteren altyapı, üstyapı, teknoloji, güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı sistem üreticilerini bir araya getirecek "Rail Industry Show-Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı", kaliteli üretim yapan KOBİ'lere de kendilerini tanıtma ve dünyaya açılma imkanı sunacak.

Fuardan bir gün önce ise demir yolu altyapı ve üstyapı projeleri, finansman modelleri, finans kaynakları, proje finansman modellerinin tartışılacağı bir konferans gerçekleştirilecek.

"Demir yollarının tek kesişim noktası: Eskişehir"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, yaptığı açıklamada, demir yolu sektörüne özel bir fuar düzenlenmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, fuar organizasyonu için Modern Fuarcılık AŞ'nin seçildiğini kaydetti.

Kentin, demir yollarının tek kesişim noktası olduğunu anımsatan Güler, "TÜLOMSAŞ gibi ülkemizin modern sanayisine öncülük etmiş bir fabrika ve yan sanayileri, ülkemizdeki demir yollarının tek kesişim noktası Eskişehir'deyken, demir yolu fuarının Eskişehir'de düzenlenmesi doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız da bu stratejik alanı desteklemeye, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak demir yolu endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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