Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak - Son Dakika

Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa'nın haricinde 7 ülkede daha şube açacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa'nın haricinde 7 ülkede daha şube açacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi


Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka Genel Kongresi için ülkeye gelen UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yanı sıra Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika kıtalarında da teşkilatlanma hazırlığı içinde olduklarını ve bu yıl içinde 3 kıta ve 7 ülkede UID'in şubelerinin açılacağını belirtti.

Avrupa dışında diğer kıtalarda da teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı açılışların ertelendiğini kaydeden Bilgi, "Avrupa'nın haricinde 3 yeni kıtada, 7 yeni bölgede teşkilatlanmalarımız olacak." dedi.

Bilgi, Japonya, Avustralya, Amerika ve Afganistan'ın yeni şube açılacak ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Kuzey Avrupa'daki Türklerin bulundukları ülkelerde siyaset yapmaları durumunda ana akım partileri tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgi, Kuzey Avrupa'da Hollanda haricinde Türk partilerin Türk toplumuna fayda getirmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yakın düşüncede olup, Batı Avrupa'daki ana akım partilerde barınabilmenin zorluğuna işaret eden Bilgi şunları söyledi:

"Zor olduğunu biliyoruz. Ancak doğru olanın bu olduğunu da biliyoruz. Zira bu partilerde yer almak çok çok önemli. Bu partilerde yer aldığımız takdirde, bulunduğumuz ülkelerde de söz sahibi olma şansımız ve ihtimalimiz daha yüksek."

Ayasofya

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin de Bilgi, "Tabii ki Ayasofya'nın ibadete açılması sadece yurt dışındaki Türklerin değil, Türkiye'deki insanların değil, tüm dünyadaki Müslümanların sevinçle karşıladığı bir olay. Ancak burada yapılan, atılan adım, Hristiyanlara karşı, Katoliklere veya Ortodokslara karşı atılan bir adım değildir. Ayasofya'nın asli hizmetine geri dönmesidir." diye konuştu.

UID'nin salgın döneminde yardım kuruluşu gibi çalıştığına değinen Bilgi, etkinliklerinin tekrar başlaması noktasında ön hazırlıkları yaptıklarını ve Danimarka'nın ardından UID'in Avusturya şubesini ziyaret edeceğini söyledi.

Öte yandan, 2016 yılında başkanlık görevine seçilen Fatih Alev, Danimarka İslam Merkezi'ndeki görevine geri döneceğini belirterek, UID Danimarka şubesi başkanlığından ayrıldı. Yapılan genel kurulda, UID Danimarka şubesinin başkanlığına oy birliğiyle Selçuk Çakıcı seçildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Danimarka, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak - Son Dakika

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 00:08:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]