Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı - Son Dakika
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Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı

17.08.2022 15:57
Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurduğu stantla gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurduğu stantla gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı.

UID'den yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı temalarla sınır kapısında stant kuran ve farkındalık çalışması yürüten UID, bu sene "anadilin önemi" temasıyla çalışma yaptı.

Stantta, Kapıkule'den giriş-çıkış yapan gurbetçilere broşür dağıtıldı, anadil Türkçenin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UID Genel Başkanı Köksal Kuş, gurbetçi çocuklarının anadillerini öğrenmelerinde ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Anadilin öğrenilmesinin kültür ve geleneklerin sürdürülmesine katkı vereceğini ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızla konuştuğunuz dil, öğrenecekleri ilk dil olacaktır. Bu, sizinle, ailenin geri kalanıyla, kültürleri ve topluluklarıyla olan ilk bağdır. Etraflarındaki dünya hakkında bir şeyler öğrenmek için ilk olarak kullanacakları dildir. Onların 'hayata hazırlanacakları' dildir ve siz de bu sürecin önemli bir parçasısınız. Bu, ebeveynlerin çocuklarının ilk öğretmenleri olma yollarından yalnızca biridir"

Kuş, 2 ay boyunca sınır kapısında görev alan çalışanlara da teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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