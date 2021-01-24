Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yeni yönetimini seçti - Son Dakika

İstiklal Marşı

UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un konuşması KÖLN (AA) – Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği 7. Olağan Genel Kurulunda Köksal Kuş genel başkan seçildi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan UID Genel Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda Kuş görevi Bülent Bilgi'den devraldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın internet üzerinden video konferans yöntemiyle bağlandığı genel kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Süleyman Çelik başkanlığındaki seçim kurulu UID Genel Merkezi'nde hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde genel kurula seçim kısıtlı tutuldu ve delegeler oylarını internet üzerinden kullandı.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, seçim sonrası yaptığı konuşmada, yaşanan pandemi sürecinde hizmetlerin kesintiye uğramaması için kongreyi online olarak tertip ettiklerini söyledi.

Kuş, 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) tüm dünyadan gelen taleplere cevap verebilmek için 2018 yılında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ismini aldığını hatırlattı.

UID genel Başkanı Kuş, "Bu 17 yıl içinde, genel merkezde, bölgelerde ve şubelerde görev almış başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. UID'in tüm varlığı ile yurtdışında yaşayan insanımıza, gönüldaşlarımıza ve tüm insanlığa bundan sonra da en üst düzeyde katkı sağlayacağımı belirtmek istiyorum." dedi.