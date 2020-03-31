Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Bosna Hersek Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı görüntülü mesajla farklı dillerde "Evde Kal" çağrısında bulundu.

UID Bosna Hersek'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Avrupa'nın farklı ülkelerinden çocuklar Türkçe, İngilizce, Almanca, Boşnakça, İtalyanca, Fransızca ve Arapça dillerinde "Evde Kal" çağrısı yaparak, salgınla mücadelede zorunlu olmadıkça halka açık alanlara çıkmamanın önemine işaret etti.

Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan çocukların mesajlarından oluşan paylaşımda, "Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Lütfen evde kalalım." ifadesine yer verildi.

Risk grubunda yer almaları sebebiyle birçok ülkede sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar, "Biz sizin için evde kalıyoruz, siz de bizim için evde kalın." çağrısında bulundu.

Renkli görüntülerde, çocuklarının kiminin mutfakta yemek yaptığı, kiminin ise evlerinin salonunda halay çektiği görüldü.

Salgınla mücadele kapsamında alının tedbirler kapsamında eğitime ara verilen Bosna Hersek'te, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların dışarı çıkması yasaklanmıştı.