Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım - Son Dakika
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Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım

6 saat önce

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki evsizlere gıda ve battaniye yardımı yaptı.

Uluslararası Demokratlar Birliğinden Stockholm'deki evsizlere yardım, System.String[]

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatı, İsveç'in başkenti Stockholm'deki evsizlere gıda ve battaniye yardımı yaptı.


UID İsveç Teşkilatı, Stockholm sokaklarında kalan yaklaşık 100 evsize gıda ve battaniye dağıttı.


Teşkilatın başkanı Özer Eken, AA muhabirine, her sene kış aylarında başkentteki evsizlere yiyecek ve battaniye yardımı yaptıklarını söyledi.

Stockholm'de 2 bine yakın evsiz olduğunu hatırlatan Eken, "Özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan Stockholm'e gelip dilenen, sokaklarda yatan yüzlerce kişi var. Bazen itilip hor görülüyorlar. Biz de bir nebze de olsa sıcak çorba, çay, kahve, gıda ve battaniye yardımı yaparak bu insanları sevindiriyoruz. Onlar da kendilerini hatırlayan birilerinin olmasından çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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