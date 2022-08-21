Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi binası
Mahkeme girişi
Bina içindeki bayraklar
Duruşma salonundan detaylar
Hakimlerin resimleri
Schröder Evi HAMBURG - Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, AA tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Almanya, Güncel, Son Dakika
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