Uluslararası Denizcilik Örgütü, Sahil Güvenlik Komutanlığı timini "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer gördü - Son Dakika

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timine (DEGAK) "Üstün Cesaret Takdiri" verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, IMO çatısı altındaki Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği, Uluslararası Gemi Kaptanları Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kurtarma Birliği, Uluslararası Deniz Kurtarma Federasyonu ve Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu temsilcilerinden oluşan kurul Üstün Cesaret Ödülü için 23 ülke ve 4 uluslararası kuruluşça sunulan 37 adayı değerlendirdi.

Kurulun teklifleri IMO Konseyi ile IMO'nun ana organları olan Deniz Emniyeti Komitesi, Deniz Çevresinin Korunması Komitesi, Teknik İşbirliği Komitesi, Kolaylaştırma Komitesi Başkanları ile Mevzuat Komitesi Başkan Yardımcısından oluşan jüri heyetince görüşüldü.

Nihai değerlendirme sonucunda Vietnam tarafından gösterilen aday "Üstün Cesaret Ödülü"ne layık görülürken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı DEGAK-20 Timi de bu ödülden sonraki en önemli ödül olan "Üstün Cesaret Takdiri"ne değer görüldü.

"Üstün Cesaret Takdiri"ne konu olay

İstanbul Samatya açıklarında 10 Ekim 2020'de saat 03.20'de bir balıkçı teknesi alabora olmuş, 4 sahil güvenlik botu ve 1 dalış, DEGAK Özel Timi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 tahlisiye botu ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek arama-kurtarma faaliyetleri yürütmüştü. Alabora olan teknedeki 13 kişiden 10'u çevredeki balıkçı teknelerince kurtarılmış, 3 kişinin kurtarılması için DEGAK-20 Timindekiler hayatlarını tehlikeye atarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürmüş, 1 kişi kurtarılmış, hayatını kaybeden 2 kazazedenin cansız bedeni denizden çıkarılmıştı.