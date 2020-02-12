Uluslararası Destek Grubundan yeni Lübnan hükümetine reformları hayata geçirme çağrısı - Son Dakika
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Uluslararası Destek Grubundan yeni Lübnan hükümetine reformları hayata geçirme çağrısı

6 saat önce

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, ülkedeki ekonomik krize hızlı çözüm için yeni hükümetin somut ve kapsamlı reformları hayata geçirmesini istedi.

Uluslararası Destek Grubundan yeni Lübnan hükümetine reformları hayata geçirme çağrısı, System.String[]

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, ülkedeki ekonomik krize hızlı çözüm için yeni hükümetin somut ve kapsamlı reformları hayata geçirmesini istedi.

Uluslararası Destek Grubundan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta kurulan ve dün meclisin güvenoyunu alan Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümetin, Lübnan halkı ve uluslararası toplumun güvenini kazanması için çalışması gerektiği belirtildi.

Yeni hükümetin Lübnan'a yapılacak uluslararası yardımlar için de adımlar atması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Grubun, ekonomik istikrarı sağlamaya çalışan Lübnan'a destek vermeye hazır olduğu ve yolsuzluk ile vergi kaçırmakla mücadelede de yeni hükümetin çabalarına destek olunacağı vurgulandı.

Ülkedeki ekonomik krize hızlı çözüm için Diyab hükümetine somut ve kapsamlı reformları hayata geçirme çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca İsrail ile Şii Hizbullah örgütü arasında 2006'da çıkan savaştan sonra Lübnan'ın güney sınırında istikrarı sağlayan BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı karara bağlı kalınmasının önemine vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği'nin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Lübnan'da hükümet değişimi

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Diyab hükümeti, dün güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca göstericinin yaralandığı protesto eylemleri gölgesinde meclisten güvenoyu almıştı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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