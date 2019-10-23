Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ekonomik ve toplumsal faydasıyla yapılabilirlik boyutuna göre 27 teknolojiyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bunlar arasından bilgi güvenliği, büyük veri ve analitiği, genişbant teknolojileri, nesnelerin interneti gibi hem etkili hem yapılabilir alanları önceliklerimiz olarak belirledik." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) BİLTİR Merkezince organize edilen 2. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Sergisi (DTSS 2019) ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, teknolojik dönüşümlerin çok hızlı gerçekleştiğine dikkati çekerek, bunların ciddi bir Ar-Ge sürecinin birikimi olduğunu söyledi.

Üniversitelerde bilginin sadece üretilmesi ve transfer edilmesi değil kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesinin Ar-Ge süreçlerindeki önemine işaret eden Mandal, dijital dönüşüm sürecinde ekosistemdeki tüm paydaşların ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. Mandal, "Biz süreci bazen teknolojiyle başlayıp teknolojiyle bitirme eğilimindeyiz. Bunu toplumsal ve ekonomik etkiye dönüştürmek istiyorsak sistematik bir bakış gerekiyor. Sadece mühendislik bilimleriyle uygulamalı bilimler değil sosyal ve beşeri bilimlerin de içinde olduğu bir süreçten geçmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital teknolojilerin sadece ekonomiyi değil toplumları da dönüştürdüğünü vurgulayan Mandal, 11'inci Kalkınma Planı'ndaki rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplum eksenlerinde dijitalleşmenin katkılarının net bir şekilde görülebileceğini ifade etti.

Mandal, TÜBİTAK'ın program tasarımlarında, etki odaklı ekonomik ve toplumsal faydanın ön planda olduğu bir dönüşüm yaşandığını dile getirdi.

Ülke koşullarına göre kısa ve uzun vadede bölgesel ve küresel lider olma hedefi doğrultusunda öncelikli alanların belirlendiğini bildiren Mandal, "Ekonomik ve toplumsal faydasıyla yapılabilirlik boyutuna göre 27 teknolojiyi değerlendirdik. Bunlar arasından bilgi güvenliği, büyük veri ve analitiği, genişbant teknolojileri, nesnelerin interneti gibi hem etkili hem yapılabilir alanları önceliklerimiz olarak belirledik." dedi.

"Dijital dönüşümde etik de önemli"

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır da hızla değişen ve gelişen teknolojilerin ekonomik büyümenin kurallarını da değiştirdiğine işaret etti.

Teknolojik dönüşüm ve verimlilik alanında iyileştirmeler yaparken artan otomasyonun sosyal dokuyu da değiştirdiğini söyleyen Balkır, "Teknoloji, 4'üncü Sanayi Devrimi'nin en önemli bileşeni ama yeterli değil. Dijital dönüşümden bahsederken, iş dünyasının, işin ve iş gücünün dönüşümünden, inovasyondan ve etikten de konuşmamız gerekiyor." dedi.

Balkır, yeni iş modelleri gündemdeyken iş kavramının aynı kalmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Etkinlik

Üç gün sürecek etkinlik programında, "Akıllı Üretim", "Nesnelerin İnterneti ve Siber Güvenlik", "Makine Öğrenmesi Uygulamaları", "Akıllı Ulaşım", "Dijital Dönüşümün Kurumsal Etkileri" ile "Dijital Dönüşüm ve Eğitim" başlıklı oturumlar, "TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri", "Dijital Dönüşüm Teknolojileri", "Sanayi, Kamu ve STK'lerin Dijital Dönüşüm Konusunda Üniversitelerden Beklentileri" başlıklı paneller bulunuyor.