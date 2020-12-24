Uluslararası dil sınavları SAÜ'de uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uluslararası dil sınavlarının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından uluslararası dil sınavlarının SAÜ'de uygulanması amacıyla yürütülen süreçte ilk olarak "TOEFL IBT" yetkili sınav merkezi olunması için gereken süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, SAÜ'nün artık "STN20423A, Sakarya University (PUBLIC)" ismiyle TOEFL IBT sınavlarının yapılacağı yetkili bir sınav merkezi olduğunu belirterek, takip eden günlerde de diğer uluslararası sınavlar içinde yer alan PTE Academic, Cambridge Assessment English, IELTS sınavlarının uygulama merkezi olacağını kaydetti.

Yazar, öğrencilerin ve akademisyenlerin bundan sonra sınav için çevre illere gitmek zorunda kalmayacaklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik alt yapıların tamamlanmasıyla birlikte 4 dil becerisinin ölçüldüğü uluslararası dil sınavları ölçütlerinde, bölümümüz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacak yerli sınavımız uygulanmaya başlayacaktır. Bu sayede söz konusu sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz çevre illerde olan sınav merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar ve çevre illerden sınavlara girmek isteyenler de üniversitemiz sınav merkezlerinde sınavlara katılabileceklerdir."