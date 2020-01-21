Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi - Son Dakika
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Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, bazı Güney Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ziyaret ederek, 20-22 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi"ne davet etti.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, bazı Güney Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ziyaret ederek, 20- 22 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi"ne davet etti.

Güvercin ve beraberindeki heyet, Arjantin, Şili, Kosta Rika, Paraguay, Meksika ve Panama'nın Ankara büyükelçilikleri ile görüştü.

Büyükelçileri 20-22 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi"ne davet eden Güvercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir ekonomik hamle yaparak Güney Amerika ülkeleriyle ticaret hacmini çok yüksek seviyelere çıkartabileceğini söyledi.

Güvercin, "Bu bölgeyle diplomatik ilişkilerimiz çok yeni. Bazıları Şili gibi Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler. Ticaret hacmimiz Şili'de 600 milyon dolar civarında. Bu ülkelerin tamamıyla ticaret hacmimizi 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef. İş birliği konusunda ciddi talepleri var." dedi.

Türkiye'nin Güney Amerika'ya ilgisinin bölgede karşılık bulduğunu dile getiren Güvercin, şunları kaydetti:

"Türk dizilerine Güney Amerika'da müthiş sempati var. Bölgede Türkiye'ye olan ilgiyi ticarete dönüştürmeliyiz. MÜSİAD olarak dünyada 124 dernekle anlaşmamız var. Bu ziyaret ettiğimiz ülkelerle de yeni anlaşmalar yapmak istiyoruz. Altyapı, liman, havalimanı, otoyol, hızlı tren, makine, yüksek teknoloji ve savunma sektörlerinde talepler var. Savunma sanayisi de bu anlamda öne çıkıyor."

Güvercin, bu ülkelerde MÜSİAD şubesi açmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Güney Amerika, Gaziantep, 22 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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