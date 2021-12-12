Uluslararası Distopya Film Festivali'nin kazananları belli oldu - Son Dakika

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneğince ilk kez düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteğiyle düzenlenen festivalin ödül töreni, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Yosi Mizrahi'nin yaptığı ödül töreninde konuşan festival koordinatörü Hatice Aşkın, festivali en iyi şekilde hayata geçirmek için 1,5 yıldır çalıştıklarını belirterek, emeği geçen kişilere ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aşkın, gelecek yıl daha büyük iş birlikleriyle festivalin yolculuğuna devam etmesini umduğunun altını çizerek, "3 gün boyunca burada şahane gösterimler gerçekleştirdik. Uluslararası Kısa Film Yarışması finalistlerimizi izledik. Ulusal senaryo yarışmamız devam etti. Distopya türünde bazı uzun metraj filmlerin Türkiye ve Avrupa prömiyerleri festivalimizde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Festivalin akademi ve teknoloji bölümlerinde distopya kavramını derinlemesine inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Aşkın, Uluslararası Distopya Film Festivali ile yönetmenlerin ve yapımcıların iyi hikayeler anlatmasına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Festivalin sanat yönetmeni Gülşah Elikbank ise dünyanın mükemmel bir yer olmaması sebebiyle sanatın var olduğuna dikkati çekerek, "Sanatçılar kusurlu bir dünyadan başka bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. İçinde bulunduğumuz dünya o kadar çok düşüncelerle dolu ki bize duygularımızı anlayacak, hissedecek ve tanımlayacak fırsat bırakmıyor. Belki de hepimizin ortak sorunu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Elikbank, pandemi dönemiyle tüm dünyanın yaşadığı çelişkilerden çıkabilmek adına sanata ihtiyacın olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böylesi bir film festivalinin içinde olmak, özellikle distopik bir tür üzerinden dünyanın gidebileceği karanlık ihtimali göstererek ama 'karanlık buradaysa aydınlık da buralarda bir yerde olmalı' diyerek, hep birlikte o aydınlığa bakarak ilerlediğimiz bir yol diye düşünüyorum."

Festivalin kazanan isimleri belli oldu

"Daha Derine Dal" sloganıyla düzenlenen Distopya Film Festivali'ne farklı ülkelerden 200'ün üzerinde kısa film başvurdu.

Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda "En İyi Senaryo" ödülü, "Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti" projesiyle Ersin Karahaliloğlu'na verildi.

Jüri başkanlığını Yunan yönetmen Babis Makridis'in gerçekleştirdiği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise oyuncu Damla Sönmez, Didem Balçın, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, kurgu editörü Ali Aga'nın değerlendirmeleri sonucunda 4 finalist 4 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Birincilik ödülünü Murat Uğurlu'nun "Tapınak" eseri kazanırken, ikincilik ödülünü Pierre Dugowson'un "2030", üçüncülük ödülü de Gökalp Gönen'nin "Lal" filmi aldı. Nadin Alyekhina'nın "2040" filmine ise Jüri Özel ödülü takdim edildi.