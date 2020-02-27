Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

6 saat önce

Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı, System.String[]

Uluslararası Diyarbakır Sur Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da 23 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı için bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, maratonla sporun kucaklayıcılığı ve kardeşliğini binlerce yıllık tarihe tanıklık eden Sur'da buluşturduklarını söyledi.

"Sur üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya gönül köprüleri kuruyoruz." diyen Güzeloğlu, herkesi Sur'a davet ettiklerini belirtti.

Diyarbakır'ı ve Sur'u spor buluşmasıyla yeniden gündem yaptıklarını ifade eden Güzeloğlu, "Diyarbakır bunu hak ediyor. Sahip olduğumuz zenginlikler ve güzellikler başta insan değerleri olmak üzere bunu hak ediyor. İnanıyorum ki artık geleneksel hale gelerek her yıl gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sur Yarı Maratonu, bir büyük spor buluşmasının ötesinde çok büyük bir kucaklaşmanın, gönüllerin bir araya gelmesinin ve bizi biz yapan değerlerin yeniden ihyasını sağlamış oluyor." diye konuştu.

Güzeloğlu, Türkiye'nin, imkan tanındığında büyük başarılar elde edecek sporcularının olduğuna inandığını dile getirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Türkiye'de yarı maraton sayısında 80'e ulaştıklarını söyledi.

Salonda bulunan bazı milli takım oyuncularının da maratonda koşacaklarını ifade eden Çintimar, "Biz tam kadro burada olacağız. Sur maratonunda sizlerle birlikte olup inşallah o yarışta hem koşarak hem yürüyerek halkla birlikte burada iç içe bir yarış yapacağız." dedi.

İstanbul Maratonu'nun 168 bin resmi kaydı olan bir yarış olduğunu, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen yarışmalarda ise 65 bin kaydı geçtiklerini aktaran Çintimar, Diyarbakır'da bu rakamı aşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Program, maratonda koşacak milli sporculara numaralarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Maratonun tanıtımına Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve bazı milli sporcular katıldı.

Diyarbakır, 23 Nisan, Türkiye, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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