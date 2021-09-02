DİYARBAKIR - Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Maalesef son 40 yıldır bizim gökyüzü ile bağımızı terör kopardı. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var." dedi.

Vali Karaloğlu, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduklarını, ayın 4'üne kadar da gökyüzü meraklılarını Diyarbakır'da ağırlayacaklarını söyledi. Bu coğrafyanın bu kadim şehrin astronomi ile bir bağının bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, "Maalesef son 40 yıldır bizim gökyüzü ile bağımızı terör kopardı. Gökyüzüne bakan gözlerimizin önüne perde indirdiler, ama hamdolsun devletimiz, milletimiz el ele terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada da bölgede de Diyarbakır'da da huzur var." diye konuştu.

Bugün başlatacakları bu etkinlik ile gökyüzüne yönlendirme temennisinde bulunan Karaloğlu, Türkiye'de uzayla ilgili insan kaynağını çoğaltacaklarını umduğunu kaydetti. Etkinlik için çok ciddi bir emek verildiğini dile getiren Karaloğlu, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da etkinliğin kendileri için ilkleri içerdiğini, daha önce Antalya'da bu etkinliği düzenlediklerini aktardı. Gelecek yıllarda çok daha coşkulu uluslararası etkinliğe dönüşmesi temennisinde bulunan Mandal, uzay alanındaki farkındalığın arttırılması ve bu konuda insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini bildirdi. Etkinlikte, 1500 kadar katılımcının yer aldığını, Türkiye'nin her yerinden katılımcılarla etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Mandal, en önemli ihtiyacın insan kaynağı olduğunu anlattı.

Yakın zamanda insan kaynağının bu yöne olan heyecanının kendilerini de heyecanlandırdığını ve sorumluklarını artırdığını bildiren Mandal, "Özellikle yakın zamanda çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece bu yıl için 5 bin 339 okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarını gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da Ajans'ın 2 yıldır faaliyette olduğunu ama bu kısa sayılacak sürede, çok önemli adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı bütün dünyaya ilan etmesiyle ülke için önemli bir dönem başladığını kaydeden Yıldırım, bu dönemin, artık ülkenin de uzayda "Ben de varım." diyeceği bir dönem olarak adlandırılabileceğini belirtti.

Ajansın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve desteklediği 10 önemli hedefi gerçekleştirmek için bütün gücüyle çalıştığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün yapmış olduğumuz bu faaliyet uzay farkındalığını Türkiye'de yayma konusundaki çalışmalarımızın, hedefimizin bir parçası olarak görülmeli. Türkiye Uzay Ajansı, bu faaliyetleri çok önemsiyor ve destekliyor. Benzerlerini ülkemizin birçok yerinde yapmaya devam edeceğiz. Ajansımız destek verecek. Çünkü gençlerimizin özellikle bu alana ilgi duymaları farkındalıklarını artırmaları ve mümkünse kariyer planlamalarında uzayı her zaman göz önünde bulundurmaları bizim ana hedeflerimizden biri. Eksiklerimizden biri olarak gördüğümüz insan kaynağı potansiyelimizi hızla geliştireceğiz. Bunu da siz gençlerimiz ile yapacağız."