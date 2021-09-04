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DİYARBAKIR - Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi - Son Dakika

DİYARBAKIR - Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

04.09.2021 15:19

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği tamamlandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TUG tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır'da yapıldı. 3 gün süren etkinlik, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen etkinlik, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra Türkiye ve dünyadan gelen yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturdu. Bulgaristan, Ukrayna, Slovenya ve Lüksemburg büyükelçileri de eşleriyle etkinliğe katıldı.

Etkinlikte aileleriyle yer alan çocuklar, profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatını yakalarken, astronomi meraklıları da uzmanlarla birlikte gökyüzünü keşfetmeye çalıştı.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte gece çadırda konaklayan gök bilimi meraklıları, son hilal evresinde olan Ay'ı, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak da bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemledi.

Katılımcılar, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen gök bilimi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimi ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, Deneyap Türkiye, su roketi, Galileoskop yapımı, insansız hava aracı pilotluk eğitimi, uydu yapımı, uzay-zaman sürekliliği, Mars aracı yapımı gibi atölyeler gerçekleştirildi.

" Göbeklitepe'den sonra en önemli keşif"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık tarihe sahip, Göbeklitepe'den sonra Türkiye'deki en önemli keşif olduğunu bildirdi.

Etkinliğin çok verimli geçtiğine işaret eden Varank, "1500 vatandaşımız, çocuklar, aileleri ile birlikte farklı bir deneyimi yaşıyor. Burada çadırlarda kalındı. Beraber söyleşileri dinliyor, yemeklerimizi yiyoruz. İnşallah bu etkinliğe daha çok katılımcıyla çoğaltarak devam ederiz." ifadesini kullandı.

Varank, etkinlik boyunca çocukların aileleriyle birlikte gözlem yaptıklarını belirterek, "Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi bilime, teknolojiye, uzaya yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı etkinliğe, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları nedeniyle Japonya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çevrim içi olarak bağlandı.

"En iyi korunmuş Roma garnizonu"

Zerzevan Kalesi'ne ilişkin bilgi veren Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin, askeri yerleşimi, yer altı ve yer üstü yapıları ile dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından biri olduğunu kaydetti.

Coşkun,"Bunun yanında, farklı kültür ve inanç evrelerine ait birçok iz taşıyor. Kazı çalışmalarında keşfettiğimiz Mithras Tapınağı'nın yeri rastgele seçilmemiş. Mithraslılar, astronomi ve uzay bilimi ile yakından ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Mithra kültüründe yedi derecenin geçilmesiyle kurtuluşa erişileceği inancının olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu yedi derece Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn ile sembolize edilmiş. İşte bu tarihi özelliklerinin de katkısıyla Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Milli Uzay Programı'nın tanıtımı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yer aldığı metal monolit de gözlem etkinliğinin tanıtımı için kale yakınlarına dikildi. Türkiye'nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan monolite katılımcılar ilgi gösterdi.

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi - Son Dakika


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