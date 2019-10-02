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Uluslararası Doğa Sporları Festivali 3 Ekim'de başlayacak

1 saat önce

Malatya' nın Akçadağ ilçesinde Uluslararası Doğa Sporları Festivali düzenlenecek.

Uluslararası Doğa Sporları Festivali 3 Ekim'de başlayacak, System.String[]

Malatya' nın Akçadağ ilçesinde Uluslararası Doğa Sporları Festivali düzenlenecek.


Levent Vadisi, sporcuları ve kamp severleri bu yılda ağırlamaya devam ediyor. Akçadağ Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü düzenlenecek olan Uluslararası Doğa Sporları Festivali 3-6 Ekim tarihleri arasında Levent Vadisi Kamp Alanında gerçekleştirilecek.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Türkiye'de ve yurtdışında birçok yerde adını sıkça duyuran Levent Vadisi, bu yılda sporcuları ve kamp severleri ağırlayacağını ifade edip, " 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Doğa Sporları Festivali 3-4-5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak. Bir çok spor branşında sporcuları ağırlayacak olan Levent Vadisi, ayrıca yarışmalara da ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda kamp alanında kamp kurulacak ve gelen konuklar kamp ateşinin etrafında buluşarak hem yarışmaların keyfini çıkaracak hem de müzikler eşliğinde doyasıya eğlenecek" ifadelerini kullandı.


Kamp alanında yapılacak olan etkinliklerde herhangi bir ücret almayan Akçadağ Belediyesi, kampa gelen sporcu ve misafirlerin masraflarını karşılarken bu yıl kamp alanında konserlerde yer alacak. Akçadağ Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda kamp severlere ' Vadi Seni Çağırıyor' ve ' Çadırınla Gel, Kamp Ateşinde Buluşalım ' sloganlarıyla yapılacak olan festivale davet ediyor.


3'üncü Uluslararası Doğa Sporları Festivali Etkinlik Programı hakkında bilgi almak isteyenlerin, Akçadağ Belediyesi web sitesinden öğrenebileceği kaydedildi. - MALATYA

Levent Vadisi, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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