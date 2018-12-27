Uluslararası doğrudan yatırım girişi azaldı
2 saat önce
Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak 9 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye
'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak 9 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:44
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