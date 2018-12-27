Son Dakika Haberleri: Uluslararası doğrudan yatırım girişi azaldı

Uluslararası doğrudan yatırım girişi azaldı

2 saat önce

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak 9 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası doğrudan yatırım girişi azaldı, System.String[]
Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 azalarak 9 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:44 

Türkiye, Ekonomi
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