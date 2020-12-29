Uluslararası Doktorlar Derneğinden "Covid-19 ve Aşı" paneli - Son Dakika

Uluslararası Doktorlar Derneğinden "Covid-19 ve Aşı" paneli

29.12.2020 10:53
Uluslararası Doktorlar Derneğinden

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından yeni tip koronavirüs etkilerinin ve aşı çalışmalarının tartışıldığı "Covid-19 ve Aşı" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından yeni tip koronavirüs etkilerinin ve aşı çalışmalarının tartışıldığı "Covid-19 ve Aşı" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin AID'den yapılan açıklamada; çevrim içi olarak düzenlenen ve derneğin Youtube kanalından canlı yayınlanan panelin, derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Koçoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Panelde konuşan Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Covid-19 başta olmak üzere dünya üzerinde yaşanan bütün pandemilerin sadece aşılarla yenilebileceğini dile getirdi.

"Şu anda çıkacak bütün aşılar arasında teknolojik etkinlik farklılıkları bulunmakta" diyen Hasöksüz, "Bu süreç içerisinde ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın olağanüstü çabalarıyla aşılar çok yakın sürede ülkemize gelecek. Aşı karşıtları sosyal medyayı da kullanarak maalesef gerçek dışı bazı bilgilerle birçok kişinin aklını çelmeye çalışıyor. Aşının içerisine çiplerin takılması gibi mantık dışı maddeler konulmaz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ise Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği her aşının yapılabileceğini belirterek, "Hangi aşıyı elde ettiyseniz gidin o aşıyı olun, yeter ki Sağlık Bakanlığı onay vermiş olsun. " ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Doktorlar Derneğinden 'Covid-19 ve Aşı' paneli - Son Dakika


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