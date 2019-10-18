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Uluslararası dolandırıcılık operasyonu

1 saat önce

Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak alacaklarını kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak alacaklarını kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheliden 10'u, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye götürüldü.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etmişti.

Zanlıların, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo ve dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri anlaşılmış, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hareketlilik olduğu belirlenmişti.

İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Uluslararası dolandırıcılık operasyonu

Filistin, Nijerya, Bursa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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