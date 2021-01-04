Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı

04.01.2021 11:09
Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı, System.String[]

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, 2021 yılında döner sektöründe hizmet veren faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları federasyon çatısı altında toplanmaya çağırdı.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, 2021 yılında döner sektöründe hizmet veren faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları federasyon çatısı altında toplanmaya çağırdı.

UDOFED, 2021 yılında döner sektöründe hizmet veren faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları federasyon çatısı altında toplanmaya çağırdı. Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen Dönerimiz aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil etmektedir. Uluslararası Döner Federasyonu'nun varlık sebebi, böylesine kadim bir tarihe sahip dönerimizi küresel marka yapmak ve hakkettiği itibarı yeniden tesis etmek" şeklinde konuştu.

Döner sektöründe faaliyet gösteren ve döneri sevip sahiplenen herkesin UDOFED ile birlikte hareket etmesinin çok büyük kazanımlar sağlayacağını ifade eden Başkan Mercan şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bugüne kadar Döner sektörünün yeniden inşa edilmesi, Türk Dönerinin sahiplenilmesi ve Dönerin sanayileşmesi için gece gündüz demeden federasyon olarak birkaç inanmış adamla birlikte zor şartlarda mücadele verdik. Şimdi geldiğimiz noktada çok büyük işlere imza atmamın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl pandemi ve yasakların getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen sektörün iyileştirilmesi için yaptığımız projeleri bir bir hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Turizm ve Kültür Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile ortak ve koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Biz inandık ve başardık"

Biz inandık ve başardık. Şimdi tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Bu başarımızın daha da büyümesi için Dönerin hakettiği itibarı görmesi için, Döner sektörüne hizmet veren herkesi federasyonumuza katılmaya ve birlikte büyümeye davet ediyoruz.

Döner sektörünün yeniden inşa edilmesi endüstrileşmesi ve sanayileşmesi için "Bende varım" diyen herkesi federasyon çatısı altında birlikte hareket etmeye bekliyoruz.

Uluslararası Döner Federasyonu olarak birlikten güç doğacağına inancımız tam. Biz, döner dükkanına peçete, kürdan üretip verenin de, döner üretenin de, döner satanın da sektörün temel taşı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda çok daha büyük başarıların güçlü bir yapıyla, birlik olmakla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz". - İSTANBUL

Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı

Mehmet Mercan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri kaza da durduramadı! Nefes kesen operasyonla yakayı ele verdiler Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı         
10:19
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu         
06:07
Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada         
00:33
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 11:31:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Döner Federasyonu'ndan birlik çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei