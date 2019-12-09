Son Dakika Haberleri: Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti
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Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti

7 saat önce

Dopingle Mücadele Ajansı Rusya'yı Olimpiyat Oyunları'ndan men etti

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti, System.String[]

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti. Rusya 2020 Tokya ve 2020 Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak.


Ayrıntılar geliyor.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:29 
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