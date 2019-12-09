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Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti
7 saat önce
Dopingle Mücadele Ajansı Rusya'yı Olimpiyat Oyunları'ndan men etti
Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti. Rusya 2020 Tokya ve 2020 Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:29
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