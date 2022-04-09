Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı - Son Dakika
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Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı

09.04.2022 12:01
Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City'in ev sahipliğinde 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyor.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları (International Martial art's Olympic) seçmeleri Terma City'in ev sahipliğinde 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyor.

Terma City'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi, dünyada ilk kez dövüş sanatları branşlarında çoklu spor etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.

20 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları'nın seçmeleri için dünyanın dört bir yanında 350 sporcu Yalova'ya geldi. Terma City Otel'in ev sahipliği ve ana sponsorluğunda yapılan organizasyon çerçevesinde komite tarafından toplantı yapıldı.

80 ülkeden katılım bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpik Komitesi Başkanı Fikret Ünal, organizasyon için şu ana kadar 40 ülkeden talep olduğunu ve bu sayının 80 ülkeye çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Organizasyona ülkelerin milli olimpiyat komiteleri ve spor bakanlıklarının temsilcilerinin de katılacağını kaydeden Ünal, büyük takipçisi olan dövüş sanatlarının birçoğunun olimpik spor olarak gösterilmediğine dikkati çekti.

Bu çerçevede yola çıktıklarını bildiren Ünal, "Dünyadaki bu mazlum, mağdur federasyonların sesi olacağız bundan sonra. Güç birliğiyle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz inşallah. Yapılacak olimpiyatların ardından iyilerin iyisi olimpiyatları olacak. Olimpiyat şampiyonlarıyla yapılacak bu yarışmada ilk 4'e araç vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk etaptaki seçmeler 3 branşta yapılıyor

Proje koordinatörü Erkan Varol ise Özbekistan, Türkmenistan Azerbaycan, Senegal, İran, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkeden organizasyona katılım olduğunu aktardı.

Varol, seçmelerin kick boks, wushu ve MMA branşlarında yapıldığını belirterek, seçmelerde kıran kırana geçen mücadeleler birçok ülkede canlı olarak yayınlandığını kaydetti.

Büyük bir organizasyona imza atan komite üyelerine teşekkür eden Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu ise sporculara başarı dileklerini sundu. Etkinliğin yaklaşık 150 ülkede canlı olarak yayınlanacak olmasının önemine dikkati çeken Çiloğlu, Türkiye ve Yalova turizmine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Toplantının ardından müsabaka eşleşmeleri gerçekleştirilirken aynı anda kick boks gösteri karşılaşmaları yapıldı. 2 gün sürecek seçmelerde sporcular gelecek ay gerçekleşecek Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları'na katılmak için ter dökecek.

Uluslararası Dövüş Sanatları Olimpiyatları seçmeleri Yalova'da başladı

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Kaynak: AA

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