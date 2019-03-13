İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, "Teknoloji, insanoğluna hizmet ediyorsa bir anlamı vardır. Eğer hizmet etmiyorsa, orada bir problem vardır. İşte biz de, bu anlayışla insanoğluna hizmet edecek teknolojileri üretmek için çalışıyoruz." dedi.
Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB
) ev sahipliğinde Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, insanoğluna has olan aklın artık nesnelere de yansıtıldığını ifade etti.
Şehirlerin kalabalıklaşmaya başlamasıyla birlikte büyük sıkıntıların gün yüzüne çıktığını aktaran Uysal, "İnsanoğlu, kalabalıkların beraberinde getirdiği sıkıntıları çözmek adına şehirler kurulduğu günden beri her zaman aklını zorlamıştır. Yüzyıllar önce 'İstanbul'a nereden, nasıl su getirebiliriz?' diye düşünülürken, şimdi ise 'Bu kenti erişilebilirlik, ulaşım, sosyal aktiviteler gibi belli konularda nasıl daha iyi hale getirebiliriz?' sorusuna cevaplar aranıyor." diye konuştu.
"Değişim hızını, sunduğumuz hizmetler için dikkate almak zorundayız"
Yöntemler değişse de, kalabalıkların rahatı ve yaşam standardının yükseltilmesi için mücadelenin sürekli olarak devam ettirildiğini vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:
"Günümüz, iletişim ve teknoloji çağı. Bundan 30 yıl önce hayatımıza giren cep telefonunun, bugün neredeyse her şeyi emanet edebileceğimiz bir hale dönüşebileceğini hayal etmiyorduk. Bu hızlı değişim şehirlerde insanlara sunduğumuz hizmette de gözleniyor. Bu değişim hızını, artık sunduğumuz hizmetler için dikkate almak zorundayız. Bundan yüz yıl önce sokakların, meydanların aydınlatılması için elektrik lükstü. Ancak şimdi, elektriğin olmadığı şehirler düşünülmeyeceği kanaati pekişmiş oldu. Bundan 50 yıl önce fiber optik altyapı lükstü ama bugün bunsuz şehir düşünülmüyor."
"İstanbul, her zaman ilklerin başladığı bir şehir"
Mevlüt Uysal, belediye olarak insanlara sunulan hizmetlerde akıllı sistemlere daha fazla önem verildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"İstanbul, her zaman ilklerin başladığı bir şehir olmuş. İstanbul, teknolojiden, bilişimden ve akıllı şehircilik uygulamalarından geri kalmadı. İstanbul, akıllı sistemlerin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük eden bir şehir olmayı hedefliyor. İnanıyoruz ki 3 gün sürecek bu kongrede akademisyenler, uzmanlar, özel ve kamu şirketleri, kent yaşamının daha konforlu hale gelmesi, akıllı şehircilik vizyonu kapsamında şehirlerde neler yapılabileceği sorusunun cevabını arayacak. Teknoloji insanoğluna hizmet ediyorsa bir anlamı vardır. Hizmet etmiyorsa orada bir problem vardır. İşte biz de bu anlayışla insanoğluna hizmet edecek teknolojileri üretmek için çalışıyoruz."
Gelecekte teknolojinin adım adım insanoğlunu kuşatacağını vurgulayan Uysal, "Bugün için belki endişe duymaya gerek yok ama insanlar olarak bizler de bir şekilde aklımıza sahip çıkarak, aklımızı yüklediğimiz nesneleri bizi yönetmesine izin vermememiz lazım. Umarım, teknolojiyi insanoğlunun emrinde tutmayı başarırız." dedi.