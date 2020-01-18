Uluslararası Düsseldorf Yat Fuarı açıldı - Son Dakika
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Uluslararası Düsseldorf Yat Fuarı açıldı

14 dakika önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı (Boot 2020) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Uluslararası Düsseldorf Yat Fuarı açıldı, System.String[]

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı (Boot 2020) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 230 bin metrekarelik alandaki 17 salonda açılan fuara 71 ülkeden 1900 firma katılırken, Türkiye fuarda 14'ü milli, 27'si bireysel katılım olmak üzere 41 firma, kurum ve dernekle temsil ediliyor.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, fuardaki Türk stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Karaarslan, 51'inci kez düzenlenen fuara Türkiye, Deniz Ticaret Odası öncülüğünde ilk kez milli katılım gerçekleştirildiğini ifade ederek, katılımcılara başarı diledi.

Son model lüks yat ve yelkenlinin sergilendiği fuarda, tanınmış üreticiler, yeni yatlarını ilk kez burada görücüye çıkarıyor. Fuarda ayrıca dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.

200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 26 Ocak'ta sona erecek.

Düsselldorf, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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