Üye Girişi
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı - Son Dakika

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

04.09.2021 17:57

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı Lise öğrencileri tasarladıkları yarış araçları ile ilk kez piste çıktı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "TEKNOFEST yarışmalarına 111 ülkeden başvurular oldu" TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji...

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

Lise öğrencileri tasarladıkları yarış araçları ile ilk kez piste çıktı

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:

"TEKNOFEST yarışmalarına 111 ülkeden başvurular oldu"

KOCAELİ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başladı. Yarışların startını veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'in tüm yarışmalarına 81 ilden başvurular var. 35 yarışmamız var. 111 ülkeden başvuru oldu" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Yarış Pistinde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla başladı. Teknik donamından tasarımlarına kadar üniversite ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan araçlar TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda kıyasıya mücadele için piste çıktı. Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının otomotiv sanayisinde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın startını ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal verdi. Startın verilmesi ile birlikte elemeleri geçen lise öğrencilerinin tasarladığı 21 araç, kıyasıya mücadeleye başladı.

Lise öğrencileri büyük heyecan yaşıyor

Bu yıl ilk kez yarışlara katılan lise öğrencileri ise büyük heyecan yaşıyor. Amaçlarının yarışmada derece almak olduğunu söyleyen lise öğrencileri, uzun süredir araçlarını tasarlamak için çalıştıklarını ifade etti. Gaziantep'ten farklı okulların bir araya gelerek tasarladığı araçla Kocaeli'ye gelen 11. sınıf lise öğrencisi Semih Karaça, "Biraz heyecan var. Bu ilk senemiz. Tatlı bir yorgunluk var, biraz heyecanlıyız. Ama bir şekilde yapacağız, güzel bir derece almayı bekliyoruz. Bizim yaşımızda bu tarz bir işe girişen çok az kişi var. Bizim için bu çok iyi bir şey. Ben bu devreleri yaparken teoride öğrenemeyeceğim birçok şeyi öğrenme fırsatı buldum. Bu büyük bir şey" dedi.

"Kıbrıslı gençlerin ne yapabileceğini Türkiye'ye göstermek en büyük hedefimiz"

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden lise öğrencileri arkadaşları ile birlikte katılan Ömer Gander ise, ülkelerini temsil ettikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyoruz. Biz burada Kıbrıs'ın ismini Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çok büyük bir gurur, mutluluk bu. Kıbrıslı gençlerin ne yapabileceğini Türkiye'ye göstermek en büyük hedefimiz. Hocalarımızın, sponsorlarımızın çok büyük destekleri oldu. 11 kişi gözüküyoruz ama Kıbrıs'ta çok büyük bir destekçi kitlemiz var" diye konuştu.

"111 ülkeden başvuru oldu"

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ve yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise başvuru sürecinde yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Yarışma başvuruları alındıktan sonra şu an yaklaşık 40 finalistimiz var. Bildiğim kadarı ile 500 başvuru var. En fazla ilgi gören yarışlardan bir tanesi. TEKNOFEST'in tüm yarışmalarına 81 ilden başvurular var. 35 yarışmamız var. 111 ülkeden başvuru oldu. 200 binin üzerinde öğrenci başvurdu. 12 binin üzerinde öğrencimiz yarışmalarımızda var. Bu yarışmada da 40 finalist var. Birazdan yarış başlayacak, yaklaşık bir saat kadar sürecek. Bu da tam bir Formula 1 heyecanı gibi" şeklinde konuştu.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

Selçuk Bayraktar, Havacılık, Teknofest, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro 17:47 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu 17:38 Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu Emlakçıya saldırı olayında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17:33 Emlakçıya saldırı olayında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar 17:18 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar 16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 16:17 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak 15:21 GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. 14:47 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Son Dakika Haberleri
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:35 Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu
17:33 Emlakçıya saldırı olayında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar
Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti         
17:48
Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü         
17:44
Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu         
17:36
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti         
17:32
Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi         
17:08
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı         
15:11
Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti         
14:46
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 18:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement