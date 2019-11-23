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Uluslararası ekmekler Çankaya'da

6 saat önce

Bu yıl 3. kez düzenlenen ve Türkiye'ye özgü ekmeklerin yanı sıra farklı ülkelerin ekmeklerinin de tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde başladı.

Uluslararası ekmekler Çankaya'da, System.String[]

Bu yıl 3. kez düzenlenen ve Türkiye'ye özgü ekmeklerin yanı sıra farklı ülkelerin ekmeklerinin de tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde başladı.


'Sıcak Sıcak Bir Festival' temasıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Ankara Ekmek Festivali birçok ekmek severi bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde başlayan ve 3 gün sürecek festivalde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Venezuela, Ukrayna gibi 17 farklı ülkenin ekmek ve unlu mamullerinin tanıtıldığı stantlar kuruldu.


Ekmek severleri buluşturan festivalde şekersiz ve glütensiz ekmekten siyez, çavdar ve tam buğday ekmeğine kadar birçok ekmek görücüye çıktı. Üç gün sürecek festivale Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. Ülkelerin stantlarını tek tek gezen ve ekmekleri hakkında bilgiler alan Güner, farklı ülkelere özgü ekmeklerin tadına baktı.


Festivalde Türkiye'ye özgü yapım şekli ve tadı olan birçok ekmek türü şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtılırken festival kapsamında ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlenecek.


Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ekmek Festivali 24 Kasım'a dek ziyaretçilere açık olacak. Farklı kültürlerin ekmeklerinin tanıtıldığı festivale gelmek isteyen vatandaşlar 10.00-20.00 saatleri arasında stantları gezebilecek. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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