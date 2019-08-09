Son Dakika Haberleri: Uluslararası el sanatları, yeniden Sanko Park'ta
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Uluslararası el sanatları, yeniden Sanko Park'ta

1 saat önce

Gaziantep'te geçen yıl bir ilki gerçekleştirerek, geleneksel el sanatlarının birbirinden güzel örneklerini ziyaretçileriyle buluşturan Sanko Park Alışveriş Merkezi, 16 Ağustos'ta Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Uluslararası el sanatları, yeniden Sanko Park'ta, System.String[]
Gaziantep'te geçen yıl bir ilki gerçekleştirerek, geleneksel el sanatlarının birbirinden güzel örneklerini ziyaretçileriyle buluşturan Sanko Park Alışveriş Merkezi, 16 Ağustos'ta Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Farklı ülkelerde ve Türkiye'de faaliyet gösteren sektörlerin katılacağı etkinlik, 25 Ağustos'a kadar Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde her gün 10.00 - 22.00 saatleri arası gezilebilecek.

El Sanatları Günleri kapsamında Türkiye'nin yanı sıra, Hint El Sanatları, İran Halısı, Senegal Ahşap Sanatları ve onlarca yöresel eserin yer aldığı stant bir arada olacak. Cam, sıcak cam işleme, el yapımı halı, telkari, ahşap ve hediyelik eşyalar hem sergilenecek hem de satışı yapılacak.

El sanatı ürünlerin ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı, farklı ülkelerin ve bölgelerin kültürlerini tanıtmayı amaçlayan etkinliğe toplumun her kesiminden ziyaretçinin yoğun katılımı bekleniyor. - GAZİANTEP
Gaziantep, Sanko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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