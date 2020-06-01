"Uluslararası Elektronik Kudüs Günü" 7 Haziran'da gerçekleştirilecek

Etkinliğe sosyal medya hesaplarının yanı sıra radyo ve televizyon yayınlarıyla da destek verilecek.

"Kudüs Direniyor" etiketiyle düzenlenecek etkinlikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tanıtılması, Kudüs'teki insan hakları ihlallerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, program kapsamında iletişim dili haline gelen elektronik iletişim ağları kullanılacak.

Kudüs ve Mescid-i Aksa 'nın işgalinin 53. yılında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 7 Haziran'da "Uluslararası Elektronik Kudüs Günü" etkinliği düzenleyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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