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Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı
6 saat önce
Ödüller, 25 Kasım akşamı ABD'de düzenlenen bir törenle kazananlara verilecek.
Ödüller, 25 Kasım akşamı ABD'de düzenlenen bir törenle kazananlara verilecek. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday.
Emmy'nin resmi internet sitesinde ve Twitter hesabında, Bilginer'in tanıtımına yer verildi. Bilginer'in hayranları da sosyal medya aracılığıyla ünlü oyuncuya destek mesajları gönderiyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:32
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