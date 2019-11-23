Son Dakika Haberleri: Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı
Son Dakika Magazin Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı - Son Dakika Magazin

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı

6 saat önce

Ödüller, 25 Kasım akşamı ABD'de düzenlenen bir törenle kazananlara verilecek.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde heyecan dorukta: Haluk Bilginer de en iyi erkek oyuncu adayı, System.String[]

Ödüller, 25 Kasım akşamı ABD'de düzenlenen bir törenle kazananlara verilecek. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında ödüle aday.


Emmy'nin resmi internet sitesinde ve Twitter hesabında, Bilginer'in tanıtımına yer verildi. Bilginer'in hayranları da sosyal medya aracılığıyla ünlü oyuncuya destek mesajları gönderiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Haluk Bilginer, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:32 
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