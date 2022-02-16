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Uluslararası Enerji Ajansı: Dünyanın yakın gelecekte hala petrole ihtiyacı olacak - Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansı: Dünyanın yakın gelecekte hala petrole ihtiyacı olacak

16.02.2022 14:42
Uluslararası Enerji Ajansı: Dünyanın yakın gelecekte hala petrole ihtiyacı olacak

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, dünyanın gelecek birkaç yıl boyunca hala petrol ve gaza ihtiyacı olacağını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, dünyanın gelecek birkaç yıl boyunca hala petrol ve gaza ihtiyacı olacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Birol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunu "üretim hedefleri ile mevcut fiili üretimleri arasındaki farkı daraltmak için çalışmaya" çağırdı.

OPEC + ülkeleri tarafından belirlenen üretim seviyeleri ile bugün üretilmekte olan hedefler arasında şu anda büyük fark bulunduğunu ve piyasaya daha büyük miktarların sağlanacağını ifade eden Birol, ABD ve Brezilya'da petrol üretiminde kaydedilen artışın fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletmesini umduğunu dile getirdi.

Gaz fiyatları konusuna da değinen Birol, gaz fiyatlarının Avrupa ekonomilerine yük oluşturduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği büyük petrol üreticileri, Mayıs 2020 itibarıyla üretimi günlük 9,7 milyon varil düşürmeye başlarken, başta ABD olmak üzere birçok ülke, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte varili 100 dolara yaklaşan petrol fiyatlarını düşürmek için üretimlerini artırmalarını talep ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Petrol, Enerji, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Enerji Ajansı: Dünyanın yakın gelecekte hala petrole ihtiyacı olacak - Son Dakika


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