Uluslararası Enerji Ajansı Gaz Piyasası Raporu: Sıfır Emisyona Ulaşmak için Gaz Talebini Frenleyecek Güçlü Politikalar Gerekiyor - Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansınca (IEA), dünya genelinde gaz talebinin giderek arttığını ve 2050'de sıfır emisyona ulaşmak için talebi frenleyecek güçlü politikaların uygulanması gerektiğini bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Gaz Piyasası Raporu'na göre, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonucunda küresel doğal gaz talebi geçen yıl yüzde 1, 9 azaldı.

Ekonomilerde salgının etkilerinin azalmaya başlamasıyla bu yıl küresel doğal gaz talebinin yüzde 3, 6 artması bekleniyor. Küresel doğal gaz talebinin 2021-2024 döneminde ise yıllık bazda yüzde 1, 7 büyüme göstereceği öngörülüyor.

Bu büyümede ekonomik aktivitenin hızlanması ile doğal gazın; elektrik üretimi, endüstri ve ulaşım sektörlerinde kömür ve petrolün yerine daha fazla kullanılmaya başlanmasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde gaz talebindeki artışın itici gücünün bölge bazında Asya Pasifik, sektör bazında ise endüstri olması bekleniyor.

Rapora göre, 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak için gaz talebini frenleyecek daha güçlü politikaların uygulanması gerekiyor. Talepteki büyümenin önüne geçilememesi durumunda ise dünyadaki doğal gaz talebinin 2024 itibarıyla salgın öncesi seviyeye göre yüzde 7 artacağı hesaplanıyor.

Kaynak: temizenerji. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü