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Uluslararası Enerji Ajansı, Mısır'ın ajansa katılacağını duyurdu - Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansı, Mısır'ın ajansa katılacağını duyurdu

14.02.2022 17:47
Uluslararası Enerji Ajansı, Mısır'ın ajansa katılacağını duyurdu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Mısır'ın resmen ajansa katılacağını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Mısır'ın resmen ajansa katılacağını açıkladı.

IEA Başkanı Fatih Birol, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'ndaki (EGYPS) 2022 konferansta konuştu.

Konuşması Mısır'ın devlet televizyonunda yayımlanan Birol, "Sizlerle bu güzel haberi paylaşmak istiyorum. Mısır hükümetinin başvurusu üzerine Mısır'ın Uluslararası Enerji Ajansına ortak üye olarak katılacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Birol, "İş birliğini derinleştirmek istiyoruz ve önümüzdeki yıllarda destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Mulla da El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Mısır'ın petrol ihracatının 2021'de yüzde 85 artarak, 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Uluslararası petrol piyasası başta olmak üzere enerji alanında faaliyetler yürüten IEA'nın Türkiye'nin de dahil olduğu 30 üyesi bulunuyor.

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Fatih Birol, Petrol, Enerji, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Enerji Ajansı, Mısır'ın ajansa katılacağını duyurdu - Son Dakika


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