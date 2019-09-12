Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi başladı

İSTANBUL, (DHA) ? Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri, öğretim üyeleri, kamu çalışanları ve farklı engel grupları; bilişim teknolojilerindeki son gelişmeler üzerine fikir alışveriş yapmak, engellilerin iş ve sosyal hayata katılmalarını kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri tartışmak amacıyla 7'nci Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi'nde bir araya geldi. Kongrede, kurumlar arası iş birliğinin önemine değinilerek, engellilerin bilişime daha kolay erişmesi için yazılım uzmanlarına çağrı yapıldı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7'nci Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi başladı. Kongre kapsamında ulusal ve uluslararası pek çok katılımcı 'Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım' teması altında çalışmalarını paylaştı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç, 'Engellilerin eğitim ve ekonomik hayata katılmasında bilişim teknolojileri oldukça önemli. Bilişimde hizmet veren kamu kuruluşları, sektör temsilcileri ve farklı engeli olan kişilerle bir araya gelerek, engellilerin hayatın tüm alanında olmasını amaçlıyoruz. Bu yıl yedincisini düzenliyoruz. Kongrede uzmanlar tecrübelerini paylaşarak, farklı engel gruplarının bilişim teknolojilerindeki sorunlarını ve yapılması gerekenleri konuşacağız' dedi.

Kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ve etkinliği çok önemsediklerini söyleyen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken de, 'Erişilebilirlik duyarlılıklarımızla birlikte ilerliyor. Kişilerin yeterliliklerini artırmak için katkı vermeliyiz. Son yılların insanlık başarısı olarak kabul edilen bilişim teknolojisindeki gelişmelerdir. Yazılımları yaparken bütün insanları dikkate almak gerekiyor. Bütün bunlar üniversitelerin başta gelen görevlerindendir. Öğrencilerden başlayarak bu duyarlılıkları topluma yansıtmak çok çok önemlidir' diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ KİTABA ERİŞMEK İSTİYORUZ'

Günlük hayatta birçok sorunla karşılaştıklarını söyleyen görme engelli İbrahim Elibal ise, 'Ulaşımda, bilgiye ve binalara erişimde sorun yaşıyoruz. İnternet sayfalarına girdiğimizde o sayfalar erişilebilir olarak hazırlanmadıysa bizim kullandığımız 'ekran okuyucu' adını verdiğimiz yazılıma uyumlu değilse o internet sayfası bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. İnternet sayfalarının bu yazılımla hazırlanması gerekiyor. Durağa hangi otobüsün geldiğini anlayamıyoruz. Bazı otobüslerin içsel seslendirmesi bulunmuyor. Otobüsle bir yere gidiyorsak hangi durağa geldiğimiz öğrenemiyoruz. Yazılımların, uygulamaların, web sayfalarının ve araçların erişilebilir olarak hazırlanması gerekiyor. Böyle olunca biz de günlük hayatta yaşadığımız problemlerden kurtulacağız. İstediğimiz kitaba erişmek, hangi durağa geldiğimizi bilmek istiyoruz. Devlet kurumlarından biraz çaba ve etkili kanunlar bekliyoruz? ifadelerini kullandı.

'BANKALAR BİZİ ARAMASIN MESAJ ATSIN'

Hizmet alımlarında sıkıntı yaşadıklarını ve mevzuatların kolaylaştırılmasını isteyen işitme engelli Onur Cantimur da, 'Bankalar beni telefonla arıyor, her defasında kapatıyorum çünkü eksik anlamak ve yanlış işlem yapmak istemiyorum. Bankalar veri tabanı oluşturamadı, 'bu müşteri işitme engellidir telefonla aranmaz, işlemi kısa mesajla yapılır' sistemi hala oturtulamadı. Bilişim teknolojileri işimizi çok kolaylaştırıyor. Biz genelde mesajlaşıyoruz, görüntülü konuşma yaparak işaret diliyle görüşüyoruz. E-posta ile iletişime geçiyoruz. Böylece istediklerimizi, taleplerimizi dile getiriyoruz? dedi.