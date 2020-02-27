Uluslararası Erbakan Ödülleri 3. kez sahiplerini bulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Erbakan Ödülleri 3. kez sahiplerini bulacak - Son Dakika

Uluslararası Erbakan Ödülleri 3. kez sahiplerini bulacak

6 saat önce

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan adına düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri'nin 3.sü sahiplerini bulacak.

Uluslararası Erbakan Ödülleri 3. kez sahiplerini bulacak, System.String[]

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan adına düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri'nin 3.sü sahiplerini bulacak.


Erbakan Ödülleri Platformu tarafından organize edilen ödüller, insanlığa fayda başlığı altında toplumsal statüsü, eğitimi, unvanına bakılmaksızın yaptığı veya yapmakta olduğu işler dolayısı ile insanlığın huzuru, refahı, barışı, maddi ve manevi gelişimi ve mutluluğuna katkı sağlayan gerçek kişi veya kurumlara, onur ödülü başlığı altında ise toplumsal hayatın farklı alanlarında üstün değerler üretmiş, hayatında adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas almış, insanların, toplumların ve milletlerin barış ve refah içinde yaşaması için üstün gayret göstermiş ve şahsiyetiyle bugüne ve yarına örnek olmuş, hayatta olmayan kişiler adına yakınlarına veriliyor.


Bu yılki ödül jürisi Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluşuyor.


Erbakan Ödülleri Platformu Başkanı Dr. Abdullah Sevim, "Rahmetli Erbakan hocamız ömrü boyunca iyinin, güzelin ve doğrunun yaygınlaşması için mücadele verdi, insanların hayırlısı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu yolda hiçbir zorluk ve engel tanımadan mücadele etti. İnşallah bu ödüller vasıtası ile tüm dünyada hocamızın uğruna mücadele ettiği bu hasletleri yaygınlaştırmak ve teşvik etmek fırsatı bulacağız. İnşallah bu yıl uluslararası ve son derece nitelikli bir programı gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - İSTANBUL

Necmettin Erbakan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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