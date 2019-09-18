Uluslararası Erbil Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na Türk firmalardan yoğun katılım

Irak'ın Erbil kentinde bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Erbil Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na 25 Türk firması katıldı.

Erbil kent merkezinde 10 ülkeden 150 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışı bugün yapıldı.

Fuarda standı bulunan Şahsuvaroğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'de ilk kez bir fuara katıldıklarını belirterek, buarda yeni projelerini tanıtmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de gayrimenkul alımında Irak'ın önemli bir ülke olduğunu kaydeden Şahsuvaroğlu, "Biliyorsunuz Türkiye'deki istatistiklere göre en çok yabancı olup da gayrimenkul alan Irak. Şimdi Türkiye'de avantaj var ve 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan herkes Türk vatandaşlığını alabiliyor." dedi.

Şahsuvaroğlu, Irak'ın farklı kentlerinde otomotiv alanında faaliyet gösterdiklerini ve burada bu sektörü daha iyi bir yere taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Delta İzsiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz de Türkiye'de şu ana kadar 80 bin konut satışı yaptıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"12 bin konut üretimimiz var. Şu anda burada bulunmamamızın ana sebebi, buradaki potansiyeli görmek ve Türkiye'ye olası katkılarını paylaşmak, gözlem ve AR-GE yapmak."

Dünyanın merkez şehri konumundaki İstanbul'da önemli fırsatlar bulunduğunu vurgulayan İzsiz, fuardan İstanbul'a çok önemli yatırımcılar götürebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bugün açılan 1.Uluslararası Erbil Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, 22 Eylül'de sona erecek.