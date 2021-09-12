Uluslararası Erbil Havalimanı'na SİHA saldırısı - Son Dakika

Irak'ta Uluslararası Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı terörle mücadele güçleri tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na SİHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Uluslararası Erbil Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonucu herhangi bir hasar meydana gelmediği ve uçuşların 2 sonra yeniden devam etmeye başladığı belirtildi.

Uluslararası Erbil Havalimanı daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı. - ERBİL