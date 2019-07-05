Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl 4'üncüsü organize edilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Vertical Kilometer VK yarışları ile başladı.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışına 25 sporcu katıldı. Müsabıklar 2.350-3.350 metre arasında 1.000 metre irtifa kat ederek toplamda 4.5 km uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde koşup finiş noktasına ulaştı.

Sabah saat 09:00´da start alan Uluslararası Erciyes Dağ koşusunda önceki yarışlarda 1 saat 1 dakika olan parkur rekorunu Dağların Arslanı lakaplı milli atletimiz Ahmet Arslan geçtiğimiz sene 49 dakika 43 saniye ile egale etmişti. Bu yıl da maratona katılan milli atlet 48 dakika 6 saniye ile kendi rekorunu kırarak yine birinci oldu. Hakan Akalp 1 saat 3 dakika ile ikinci olurken Aykut Kırsay 1 saat 5 dakika da bitiş çizgisine gelerek üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Itır Uz 1 saat 22 dakika ile birinci, Seda Nur Çelik 1 saat 39 dakika ile ikinci Kayseri Erciyes Kış ve Doğa Sporları sporcusu Aydan Nur Karakulak ise 2 saat 19 dakika da yarışı tamamlayarak üçüncü oldu.

Erciyes Dağı'ndaki yarışlar 6 Temmuz Cumartesi günü ise 64K, 25K, 12K ve Çocuk koşusu ile devam edecek. Maratonu'na ülkemizin de içinde bulunduğu Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi 10'dan fazla yabancı ülkeden 200'den fazla atlet uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl organizasyon kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliği ile ilk kez Erciyes Çocuk Maratonu da düzenlenecek. Yarışlar 7-8, 9-10, ve 11-12 yaş olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak.