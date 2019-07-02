Son Dakika Haberleri: Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor

1 saat önce

KAYSERİ'de bu yıl 4'üncüsi düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 200'den fazla atletin katılımı ile Cuma günü başlayacak.

Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor, System.String[]

KAYSERİ'de bu yıl 4'üncüsi düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 200'den fazla atletin katılımı ile Cuma günü başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan '4'üncü Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu' 5-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Merkezi İsviçre'de bulunan ve dağ koşularının dünyadaki yönetici kurumu olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği tarafından da tanınan Erciyes Dağ Maratonu'na Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi ülkelerden 200'den fazla atlet kayıt yaptırdı. Yarışlar 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 4 farklı etapta yapılacak.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:23 Kaynak: DHA
Kayseri, Erciyes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum Şelaleden düşen gencin cesedine ulaşıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Erciyes dağ maratonu başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]