Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu 2-3 Temmuz'da yapılacak

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerinde beşinci kez Uluslararası Ultra Dağ Maratonu düzenlenecek.

Alternatif dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği uluslararası sportif bir üs haline gelen Erciyes Dağı, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan, dünyada dağ koşusu sporunun en üst kurumu olan International Trail Running Association (ITRA) sertifikalı Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu'na kayıtlar tüm dünyada devam ediyor.

Doğa ve sporun iç içe olduğu maraton, 4,5 kilometrelik vertical kilometer, 64 kilometrelik Erciyes Ultra Sky Trail, 25 kilometrelik trail run ve 12 kilometrelik Hacılar -Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı etapta koşulacak.

Vertical kilometer yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Yarışta atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 350 metrelik irtifasındaki bitiş noktasına ulaşacak.

Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda ise yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide, 3 bin metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerini 360 derece dolaşacak.

Yarışmacılar, trail run etabında 2 bin metrelik irtifada 25 kilometrelik parkurda, Hacılar - Tekir Kapı etabında ise 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek yarışlar sonucunda atletler, uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya yarışacak.