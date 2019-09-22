Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları sona erdi.

Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenen yarışın üçüncü etabı, Kayseri Valiliği önünden başladı.

Sporcular, 152 kilometre boyunca pedal çevirerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas ve Irak'tan 100 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan toplamak için üç gün boyunca mücadele ettiği yarışların son etabında, birinciliği Onur Balkan elde ederken, Oğuzhan Tiryaki ikinci, Elçin Asadov ise üçüncü oldu.

20 Eylül'de başlayan ilk etapta, 144 kilometre yol kateden yarışmacılar, dün de 133 kilometrelik parkurda yarışmıştı.